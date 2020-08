Free Mobile prolonge et booste en roaming son forfait Série Free 80 Go, au même prix

Après avoir augmenté la semaine dernière de 10 Go la data en France métropolitaine de son offre “Série Free”, l’opérateur revoit cette fois à la hausse le volume de données inclus à l’étranger.

Free essaie depuis plusieurs semaines toutes les formules possibles avec son forfait mobile “Série Free”. Aujourd’hui, l’opérateur prolonge son offre jusqu’au 1er septembre en augmentant de 2 Go la data en roaming, laquelle passe à 10 Go. Pour le reste rien ne change, Free Mobile propose 80 Go de data en France métropolitaine, appels, SMS et MMS illimités, toujours au prix de 12,99€/mois pendant un an. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free avec enveloppe data de 100 Go à 19,99 euros par mois ou avec data illimitée à 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox.

Lancé en juillet 2018 et intercalé entre les deux forfaits historiques de l’opérateur pour améliorer le mix d’abonnés de Free et contribuer à sa montée en gamme, ce forfait ne cesse ainsi de gagner ou perdre de la data (50, 60, 70 ou 80 Go). Son prix change lui aussi régulièrement, de 8,99€ au lancement à 13,99€ récemment.