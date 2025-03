Netflix annonce lancer le HDR10+, mais à certaines conditions

La plateforme de streaming annonce intrégrer un nouveau format d’image, mais il est réservé à certains abonnés.

Netflix enrichit son offre avec la prise en charge du HDR10+ en complément du HDR10 et du Dolby Vision. Une excellente nouvelle… pour les abonnés ayant choisi la formule la plus onéreuse de Netflix. Ces derniers pourront ainsi bénéficier d’une qualité d’image optimisée, avec des couleurs plus éclatantes et un contraste amélioré, quel que soit leur équipement.

Le HDR10+ offre un atout majeur par rapport au HDR10 classique : il intègre des métadonnées dynamiques, qui ajustent en temps réel les paramètres de luminosité et de contraste en fonction de chaque scène et de chaque plan. “Là où le HDR10 se contente de métadonnées statiques — elles sont définies une fois pour toutes pour l’ensemble du contenu —, le HDR10+ et le Dolby Vision intègrent des métadonnées dynamiques qui ajustent les réglages pour chaque scène et même chaque plan”, explique Netflix. Cette technologie permet donc d’obtenir une image plus fidèle aux intentions des créateurs, avec des noirs plus profonds et des couleurs plus éclatantes.

Toutefois, seuls les appareils prenant en charge le codec vidéo AV1 sont compatibles avec cette nouveauté. Ce format, standardisé en 2018 par l’Alliance for Open Media (AOM), est apprécié pour ses performances en compression et en qualité visuelle. “Avec l’ajout des flux HDR10+ dans l’AV1, nous pensons que le jour où l’AV1 deviendra le codec le plus utilisé sur Netflix arrivera bientôt”, écrit l’entreprise. Netflix avait déjà activé l’encodage AV1 pour le contenu SDR (gamme dynamique standard), offrant ainsi une meilleure qualité visuelle, des temps de chargement réduits et un streaming plus fluide, y compris en haute définition. Actuellement, l’AV1-SDR est le deuxième codec le plus utilisé sur la plateforme, juste derrière le H.264/AVC, présent depuis plus de vingt ans.

En termes de catalogue, “l’AV1-HDR10+ représente la moitié de l’ensemble des heures de visionnage éligibles, et le volume va s’amplifier”. Netflix vise une adoption totale du HDR10+ pour tous les contenus HDR d’ici la fin de l’année. Pour profiter de cette amélioration visuelle, il faut donc impérativement être abonné premium, visionner un contenu compatible HDR10+ et disposer d’un appareil prenant en charge à la fois le HDR10+ et l’AV1. De nombreuses télévisions connectées, smartphones, tablettes et box de streaming remplissent ces critères, permettant ainsi à un large public de bénéficier de cette avancée. Théoriquement, le player Pop (Free TV 4K) qui est compatible HDR10+ et AVI, devrait supporter ce nouveau format sur Netflix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox