Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free bien plus clair sur sa fibre, SFR tente une réponse à Free Mobile, la Freebox accueille une petite nouvelle…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … ». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

24 mars 2017 : SFR contre-attaque avec un forfait illimité

SFR n’aura pas tardé à réagir en annonçant le jour du lancement forfait illimité de Free Mobile qu’à partir du 24 mars 2017, les clients FAMiLY ! bénéficieront de l’Internet mobile en illimité 4G et 3G et pourront partager jusqu’à 100 Go d’Internet 4G et 3G avec les lignes de leurs proches.

Ainsi, les abonnés Power FAMiLY ! avaient accès à l’illimité et à une enveloppe à partager pour 17.99€ par mois pendant un an, puis 27.99€ avec engagement de 12 mois. D’autres services étaient également inclus, avec SFR PRESSE, SFR NEWS, SFRP SPORT et SFR PLAY VOD illimitée.

25 mars 2005 : Free propose en avant-première la TNT sur sa Freebox !

La TNT c’est de la dynamite. Et Free a été une nouvelle fois en avance ! Alors que le lancement de la Télévision Numérique Terrestre est prévue pour la semaine suivante, l’opérateur annonce qu’il pourra proposer 11 des 14 chaînes de la TNT une semaine auparavant. Cet accès anticipé, le 25 mars 2005, était accessible sur toutes les Freebox grâce au cordon Péritel fourni à l’époque.

On ne résiste pas à un petit interlude musical… faîtes exploser les enceintes !

27 mars 2021 : la disponibilité de la fibre Free est affichée au jour le jour

Gros changement bienvenu sur le site web de l’opérateur. Si auparavant, la carte d’éligibilité à la fibre proposée par Free était mise à jour ponctuellement, l’opérateur a changé d’approche depuis le mois de mars 2021. En effet, dorénavant en se rendant sur la carte, on peut voir que les données d’éligibilité sont mises à jour quotidiennement, une bonne nouvelle pour ceux qui attendent la fibre et qui peuvent ainsi surveiller la disponibilité rapidement, sans craindre de se retrouver face à une carte obsolète.

27 mars 2024 : Free lance sa Freebox Pop WiFi 7

A peine quelque mois après avoir lancé sa première box WiFi 7, l’opérateur proposait déjà une nouvelle version de sa Freebox Pop compatible avec cette technologie. Disponible pour les nouveaux abonnés fibre, la Pop WiFi 7 n’utilise cependant que 2 des trois bandes disponibles pour le WiFi 7, mais ne présente aucun surcoût par rapport à sa version ultérieure. Une modernisation innatendue, mais bienvenue !

30 mars 2021 : la première visite d’Oqee sur un autre support

Une première dans l’univers Free : l’interface présente sur sa Freebox Pop s’installe sur un appareil que l’opérateur n’a pas construit. Le 30 mars 2021, l’application Oqee était disponible sur les téléviseurs connectés Samsung pour seulement certains abonnés. La disponibilité s’est depuis très étendue pour être accessible à l’ensemble des abonnés Freebox sur ces appareils et l’application a depuis été lancée sur mobile et sur bien d’autres supports dont les navigateurs web, d’autres modèles de Smart TV… Et toujours sans surcoût.

