Après Netflix et Canal+, Disney+ lance enfin une fonctionnalité pourtant basique

Après une longue attente, Disney+ déploie enfin une option de suppression des contenus dans la section “Reprendre la lecture”, une fonctionnalité déjà présente sur des plateformes concurrentes.

“Vous avez demandé, et nous avons écouté !“, annonce Disney dans un article de blog présentant cette nouveauté. Une déclaration qui aurait pu s’accompagner d’une mention du délai pris pour l’implémentation, mais mieux vaut tard que jamais. Désormais, les abonnés peuvent retirer une œuvre de leur liste “Reprendre la lecture” depuis l’accueil de Disney+. Une fonctionnalité simple mais très attendue, qui permet aux utilisateurs de mieux organiser leur espace de visionnage.

Cette nouveauté est en cours de déploiement sur le web, l’Apple TV et les terminaux iOS. D’autres supports, notamment les appareils Android et les téléviseurs connectés, seront concernés “dans les prochaines semaines“, annonce la firme. Le fonctionnement est similaire à celui proposé par Netflix ou Canal depuis longtemps. Sur la version web, il suffit de survoler un film ou une série et de cliquer sur le symbole “-” situé en haut à droite de la vignette. Sur mobile, l’utilisateur doit appuyer sur les trois points verticaux en bas à droite de l’œuvre concernée, puis sélectionner “Supprimer”. Quant aux téléviseurs, la suppression s’effectue en maintenant le bouton principal de la télécommande appuyé pour afficher l’option.

À noter que la suppression d’un contenu de la liste “Reprendre la lecture” n’efface pas la progression de visionnage, permettant ainsi de reprendre ultérieurement au même endroit si souhaité. Avec cette mise à jour, Disney+ continue d’affiner l’expérience utilisateur et de se rapprocher des standards déjà établis par ses concurrents.

