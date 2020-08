Cdiscount Mobile propose ses forfaits immanquables 5 et 100 Go en promo à 1,99 et 9,99 euros

Cdiscount Mobile dégaine des forfaits 5 et 100 Go en promo à 1,99 et 9,99 euros. Notez que les tarifs promotionnels sont limités dans le temps.

Facturé 1,99 euro par mois durant les 6 premiers mois, puis 9 euros par mois, le premier comprend 200 minutes d’appels, les SMS/MMS illimités et 5 Go de data en 3G/4G depuis la France métropolitaine. Il prévoit également 1 Go en Europe et dans les DOM.

Affiché à 9,99 euros par mois pendant 1 an, avant de passer à 20 euros par mois, le second inclut les appels illimités, les SMS/MMS illimités et 100 Go de data 3G/4G depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà). Depuis l’Europe et les DOM, on dispose d’une enveloppe de 5 Go.

Sans engagement, ces forfaits mobiles sont proposés jusqu’au 24 août. Payable à la commande, la carte SIM revient à 10 euros.

Comme NRJ Mobile ou Auchan Telecom, la marque Cdiscount Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, d’ailleurs en passe d’être racheté par Bouygues Telecom. Elle utilise pour rappel les réseaux de Bouygues Telecom, Orange et SFR.