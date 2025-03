Orange lance avec Widex un nouveau service gratuit à l’écoute des malentendants

L’opérateur historique propose désormais dans ses boutiques un accompagnement dédié aux personnes malentendantes cherchant à trouver un smartphone adapté à leurs aides auditives.

Le 13 mars 2025 marque la journée nationale de l’audition et c’est à cette occasion qu’Orange annonce avoir signé avec Widex, 6ème fabricant mondial de prothèses auditives, un partenariat innovant et plutôt unique. En effet, l’opérateur historique permet à tous les utilisateurs d’aides auditives de la marque de bénéficier d’un accompagnement spécifique dans toutes ses boutiques en France métropolitaine.

Les aides auditives sont de plus en plus sophistiquées et permettent souvent une connectivité avec un smartphone. Grace à elle, les utilisateurs peuvent entre autres de régler le volume, changer de programmes selon la situation sonore (dans une foule, en groupe etc.), et même parfois de régler la direction privilégiée pour amplifier l’audition des utilisateurs en face de lui, sur les côtés ou autre. Sans oublier une connexion directe permettant que le son des appels et des vidéos passe par les appareils auditifs, plutôt que le haut-parleur. Mais pour cela, il faut disposer d’un smartphone compatible avec les normes MFI (Made For IPhone) et ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) pour Android, et il peut être difficile de trouver l’information.

Ainsi, une personne ayant des aides auditives de la marque Widex, Signia ou Recton, peut désormais être accompagné pour trouver un smartphone compatible avec ses aides, avec une prise en compte du budget, de leurs besoins spécifiques, y compris parmi des smartphones reconditionnés pour les plus petits budgets. De plus, elle pourra bénéficier d’une aide pour le transfert de leurs données depuis leur ancien mobile vers le nouveau. Cette prestation leur garantit une connectivité fluide et un fonctionnement optimal de leurs aides auditives avec le smartphone. Cette solution, nommée Configuration Flash, sera offerte aux 15 000 premières personnes à vouloir en bénéficier, sous réserve de présenter un coupon fourni par Widex.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox