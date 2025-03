Conflit Orange-Bouygues Télécom : l’Arcep note un pas en avant pour les utilisateurs de la fibre optique

Une décision vient d’être rendue concernant le paiement de mise en service de la fibre des nouveaux abonnés aux opérateurs.

L’ARCEP annonce ce soir que la Cour d’appel de Paris a validé une de ses décisions concernant la restitution des frais de mise en service des lignes de fibre optique (FttH) en zones très denses. Cette décision, prise après une demande de Bouygues Telecom, impacte directement les utilisateurs.

Jusqu’à présent, le remboursement des frais de mise en service d’une ligne de fibre optique n’était effectué que lorsque la ligne était reprise par un autre opérateur. Désormais, le remboursement interviendra dès la résiliation de la ligne, simplifiant le processus pour les consommateurs. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d’une restitution plus rapide et plus prévisible lors d’un changement d’opérateur.

Un impact positif pour les consommateurs

Cette décision rend le système plus transparent et facile à comprendre, assurant que les frais liés à la mise en service ne seront plus un obstacle lorsque l’utilisateur choisit de changer de fournisseur. L’Arcep vise ainsi à garantir un marché plus équitable.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox