Pour séduire toujours plus, Bouygues Telecom offre désormais les frais de mise en service sur son offre la plus attractive

L’offre B&You Pure Fibre devient de plus en plus intéressante, Bouygues Telecom vous permet en effet d’y souscrire avoir à payer de frais supplémentaires.

Bouygues cherche à continuer ses performance sur le fixe et son offre B&You Pure Fibre en est le parfait exemple. Après avoir offert les frais de mise en service sur ses offres classiques (Must, Fit et Ultym) en janvier dernier, c’est au tour des nouveaux abonnements à la formule à 23.99€/mois.

Ainsi, les nouveaux clients pourront bénéficier des 8 Gbit/s en download (1 Gbit/s en upload) s’ils sont éligibles (2Gbit/s dans le cas contraire) pour 23.99€/mois et se voir rembourser les frais de mise en service à hauteur de 48€. Il suffira, une fois l’offre souscrite, d’effectuer une demande de remboursement qui interviendra dans les 8 semaines après la souscription.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox