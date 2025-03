5G : c’est le monde à l’envers, Free Mobile cartonne sur la bande 3,5 GHz et Orange fait un pas de géant en 700 MHz

Lors du mois de janvier, Free Mobile a déployé plus de nouveaux supports 3,5 GHz que tous ses rivaux réunis. Dans le même temps, Orange a activé 5243 sites 5G dans la bande 700 MHz pour en faire profiter en 5G+ à ses abonnés.

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) actualise son observatoire mensuel des déploiements des réseaux mobiles ainsi que Cartoradio.fr, plateforme cartographique qui répertorie l’ensemble des sites radioélectriques autorisés sur le territoire français. Ainsi, lors du mois de février, 42 198 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs de téléphonie mobile. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 12 sites n’hébergent que de la 5G.

Au classement général, c’est à dire toutes fréquences confondues, Free Mobile conserve assez largement la tête avec 20 934 sites équipés de la 5G grâce à l’apport de la bande 700 MHz, devant Bouygues Telecom et ses 15 775 supports. L’opérateur suit grâce à l’utilisation de la fréquence 2100 MHz. Derrière SFR compte 14 286 sites et opte quasiment pour la même stratégie alors qu’Orange et ses 12 499 supports ferme la marche en privilégiant le déploiement de la bande coeur 3,5 GHz mais pas seulement.

Orange fait un bond remarqué sur la bande 700 MHz en 5G

Lors du mois de février, l’opérateur historique a d’ailleurs appuyé très fortement sur l’accélérateur sur la bande 700 MHz en déployant 5243 nouveaux sites sur cette bande, pour un total de 9801 sites compatibles. Orange continue plus que jamais à venir concurrence Free Mobile sur son propre terrain, l’opérateur de Xavier Niel misant sur son utilisation en 5G depuis le début. L’ex-trublion compte lui 20 615 sites supportant la bande 700 MHz. La semaine dernière, Orange a d’ailleurs lancé sa 5G+ (SA). A contrario de Free Mobile, celle-ci fonctionne sur la bande 3,5 GHz et 700 MHz. L’opérateur historique prend aujourd’hui tout le monde de court après avoir longtemps critiqué l’utilisation de cette fréquence en 5G NSA.

Free Mobile progresse vite et bien sur la bande 3,5 GHz

Derrière ses concurrents sur la bande 3,5 GHz en nombre de sites, Free Mobile ne cesse de progresser depuis fin 2024. Lors du mois de janvier, l’opérateur a poursuivi ses efforts en déployant plus que ses rivaux réunis, soit 286 nouveaux supports contre 171 pour Orange, 53 pour SFR et 37 pour Bouygues.

Sur la bande coeur de la 5G, les opérateurs ont pris l’engagement de compter 10 500 sites d’ici fin 2025. Pour l’heure, Orange est le seul à avoir d’ores et déjà rempli cet objectif avec 11818 sites. SFR (9 595) et Bouygues Telecom (9 074) s’en rapprochent alors que Free Mobile (8524) devra une nouvelle fois cravacher cette année. À ce rythme, il remplira sans problème ses objectifs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox