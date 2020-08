Un nouveau phishing cible les abonnés Free avec la promesse d’une récompense exclusive

Les abonnés Free sont invités à la prudence. Ils sont en effet visés par une nouvelle attaque de type phishing.

Pas de trêve estivale pour le phishing. En plus de cette arnaque ciblant les Freenautes qui tourne en boucle en ce moment, voici en effet une nouvelle arnaque. Elle est d’ailleurs intitulée “Félicitations [nom de l’interlocuteur], vous êtes finaliste si vous confirmez !”

L’escroc promet une récompense exclusive à l’internaute qui cliquera et donnera un peu de son temps pour un sondage anonyme.

Comme souvent, un peu d’observation suffit à flairer l’arnaque avec le français perfectible (mais piquant moins les yeux par rapport à d’autres arnaques, il faut bien l’avouer), l’utilisation d’images cliquables à la place du texte et des liens (ceux intégrés aux images) renvoyant vers des adresses n’ayant strictement rien à voir avec l’opérateur de Xavier Niel. Ci-dessous, les liens intégrés aux images cliquables :

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé par des sites tels qu’Univers Freebox. En parlant justement de signalement, pensez à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS.