Les nouveautés Free et Free Mobile de la semaine : Toutes les Freebox se mettent à jour, Freebox TV fait le plein de nouveautés, etc.

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Une nouvelle version 1.0.2 de Freebox Connect, l’appli officielle de Free, qui permet de gérer simplement le Wi-Fi de sa box, a été déployée sur iOS. Outre une amélioration du Voice Over sur les équipements et les appels c ette mise à jour apporte des corrections que vous pouvez retrouver ici.

L’offre Freebox Delta comprend un abonnement au service Cafeyn, permettant d’accéder à un grand nombre de titres de presse sur ordinateur, mais également sur smartphone et tablette tactile. Cette application mobile a été mise à jour cette semaine Plus d’infos…

Free a lancé cette semaine une nouvelle mise à jour à destination des serveurs Freebox Révolution, mini 4K, One, Delta et Pop. Différentes améliorations et corrections sont au programme que vous pouvez retrouver sur cette page

Free a commencé à proposer sa fibre sur un nouveau RIP ( 06-THD) dans le département des Alpes-Maritimes . Les abonnés concernés vont progressivement migrer gratuitement vers le FTTH. Plus d’infos…

Au cours du mois de juillet, Free a déployé 395 nouveaux sites 4G,, il fait mieux que tous ses concurrents Plus d’infos…

Free Mobile a lancé plusieurs nouvelles promotion dans sa boutique en ligne : Les Galaxy A21s, Galaxy A51 et Galaxy A71 profitent de promotions de 20 ou 50€, le Galaxy A71 de 50€ de remise, le Galaxy A51 de 50€ et l’oppo A72 de 20€ Plus d’infos…

Free Mobile a lancé en précommande les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy Note20 5G et Galaxy Note20 Ultra 5G équipés du chipset Exynos 990, de grands écrans AMOLED et d’un stylet S-Pen amélioré. Plus d’infos…