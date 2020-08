Freebox Révolution, mini 4K, One, Delta et Pop : Free déploie une mise à jour pour le serveur

L’opérateur de Xavier Niel diffuse actuellement une nouvelle mise à jour à destination des serveurs Freebox Révolution, mini 4K, One, Delta et Pop. Différentes améliorations et corrections sont au programme.

Estampillée 4.2.3, cette mise à jour apporte différentes améliorations et corrections, dont voici la liste avec les box concernées :

Les graphes de débit affichent maintenant les débits supérieurs à 1 Gbit/s (Freebox Pop)

Amélioration de la QOS en mode VDSL lorsque le débit upload est faible (Freebox Pop)

Correction du mode bridge (Freebox Pop)

Correction des déconnexions aléatoires non visibles sur l’historique des connexions (Freebox Révolution/mini 4k)

Pour les cartes Wi-Fi utilisées en mode 160 MHz, en cas de détection de radar (DFS), la carte diminuera maintenant automatiquement la largeur de bande.

Correction d’un problème de stabilité sur le Wi-Fi N des Freebox Révolution/mini 4k/One

Pour en profiter, il faudra redémarrer le serveur de votre Freebox.