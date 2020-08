Baromètre mobile nPerf : Orange en tête au 1er semestre toutes technologies confondues, Free deuxième sur la 4G

nPerf a publié son baromètre des connexions Internet mobiles en France métropolitaine au cours du premier trimestre 2020. Si Free se retrouve dernier au classement général, plombé par l’itinérance Orange d’ailleurs prolongée jusque fin 2022, il arrive la deuxième place sur la 4G.

nPerf a donc publié son baromètre pour les connexions Internet mobiles entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020. Celui-ci se base sur 1,2 million de tests réalisés par le grand public à l’aide de l’application nPerf disponible sur les appareils Android / iOS et permettant pour rappel de tester la qualité de sa connexion 2G/3G/4G/Wi-Fi.

Orange premier toutes technologies confondues

Toutes technologies confondues, Orange se retrouve donc premier avec un score de 77 099 points.

L’opérateur historique obtient la première marche grâce à une moyenne de 47,78 Mbit/s en débit descendant, de 9,66 Mbit/s en débit montant et de 40,55 millisecondes en latence.

Suivent les concurrents Bouygues Telecom, SFR et Free, dont les scores atteignent respectivement 67 788, 66 545 et 65 329 points.

Bouygues Telecom arrive en seconde place grâce à une moyenne de 29,79 Mbit/s en débit descendant, de 7,25 Mbit/s en débit montant et de 41,63 millisecondes en latence, tandis que SFR obtient la troisième grâce à une moyenne de 31,59 Mbit/s en débit descendant, de 7,18 Mbit/s en débit montant et de 42,27 millisecondes en latence. Free ferme la marche avec une moyenne de 39,03 Mbit/s en débit descendant, de 6,75 Mbit/s en débit montant et de 49,59 millisecondes en latence

Free deuxième sur la 4G

Sur la 4G, Free parvient à se hisser à la seconde place, en obtenant un score 70 625 points, derrière Orange (80 701 points) et devant Bouygues Telecom (70 187) et SFR (69 549 points),

Une seconde place obtenue grâce une moyenne de 44,67 Mbit/s en débit descendant et de 7,68 Mbit/s en débit montant.

Bilan global

Orange reste au-dessus du lot avec près de 10 000 points d’avance sur le premier concurrent, Bouygues Telecom. Free reste à la dernière place, plombé par l’itinérance Orange d’ailleurs prolongée jusque fin 2022.