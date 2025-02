Sosh augmente automatiquement le prix de certains forfaits, jusqu’à 3€ en plus pour les abonnés mais…

De nouveaux abonnés mobiles Sosh témoignent d’une augmentation à venir du tarif de leur offre, avec un enrichissement plutôt intéressant à la clé.

La semaine dernière, des abonnés à la Série Limitée 20 Go de Sosh expliquaient avoir reçu un mail leur indiquant qu’ils allaient payer 2€ de plus sur leur offre en échange de 20 Go supplémentaires sur leur offres. Mais il ne s’agit pas des seuls forfaits concernés. En effet, plusieurs témoignages émergent sur les réseaux, faisant état de mails concernant d’autres forfaits voyant leur prix augmenter.

Les forfaits concernés sont des séries limitées également, de 40 et 60 Go initialement avec pour prix de départ 12.99€/mois et 14.99€/mois. Les abonnés reçoivent ainsi un mail pour les avertir d’un changement effectif d’ici au moins un mois : le passage à 100 Go pour 15.99€/mois, avec un accès à la 5G en prime. Une augmentation allant ainsi de 1€ à 3€ supplémentaires par mois. Cependant, les abonnés expliquent qu’il est possible de refuser cette augmentation depuis leur espace abonné, mais il faut le faire avant le 18 mars 2025.

L’enrichissement peut paraître intéressant, notamment dans le cadre du forfait à 60 Go avec une augmentation peu onéreuse (1€ supplémentaire), mais la pratique d’augmenter le tarif automatiquement des forfaits est régulièrement critiquée par de nombreux acteurs, y compris des associations de consommateurs. Elle est cependant tout à fait légale, tant que l’opérateur vous prévient au moins un mois à l’avance, ce qui est le cas dans cette situation.

