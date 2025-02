Abonnés Free Mobile : encore des nouveautés lancées dans l’application Le Chat de Mistral AI

Vous pouvez désormais importer et traiter des fichiers aux formats texte, JSON et tableur directement dans l’application Le Chat de Mistral AI.

Avis aux abonnés Free Mobile qui profitent de l’abonnement premium Le Chat Pro offert pendant 12 mois après activation, la nouvelle application de l’assistant IA de Mistral AI ne cesse de recevoir des mises à jour sur iOS et Android avec l’intégration de nombreuses fonctionnalités.

La nouvelle version 1.0.7 de l’application est désormais disponible apportant plusieurs améliorations notables, vous pouvez désormais importer et traiter des fichiers aux formats texte, JSON et tableur directement dans l’application, facilitant ainsi l’analyse et l’interaction avec vos données. Une nouvelle option vous permet d’épingler vos discussions préférées en haut de votre liste de conversations pour y accéder rapidement. Enfin, vous avez désormais la possibilité de choisir d’activer ou de désactiver l’utilisation de votre localisation approximative, permettant d’améliorer la précision des réponses tout en respectant votre confidentialité.

Ces nouveautés s’ajoutent à d’autres lancées récemment comme la possibilité de sélectionner les outils (génération d’images, recherche sur le web, interpréteur de code) à utiliser pour chaque chat, le chargemennt d’images, la prise en charge de l’upload de fichiers PDF, DOC et PPTX, l’ajout de la possibilité de réécrire un message ou de supprimer une conversation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox