Orange à son tour victime d’une cyberattaque, mais pas en France

La filiale d’Orange en Roumanie confirme une fuite des données sensibles diffusées gratuitement sur le darknet.

Un coup dur pour Orange. La filiale roumaine de l’opérateur historique français a été la cible d’une cyberattaque majeure orchestrée par le cybercriminel “Rey”, membre et administrateur principal du groupe de ransomware HellCat. Après une tentative d’extorsion infructueuse, les données exfiltrées ont été publiées gratuitement sur un forum du darknet, souvent décrit comme “l’Amazon de la cybercriminalité”.

Selon les déclarations du cybercriminel, l’attaque aurait permis d’exfiltrer environ 6,5 Go de données sensibles en l’espace de trois heures, sans qu’aucune alerte ne soit déclenchée. Parmi les fichiers dérobés figurent 300 000 adresses e-mail d’employés (actuels et anciens), 600 000 données de partenaires et clients, des codes sources de logiciels internes, des factures et contrats ainsi que des informations partielles sur des cartes de paiement (en majorité expirées). Certaines de ces données remonteraient à plus de cinq ans, mais leur divulgation pose un risque significatif en matière de sécurité et de protection des données.

Orange confirme et coopère avec les autorités

Face à cette attaque, Orange a rapidement confirmé l’incident, précisant qu’il concernait une application non critique. L’opérateur français a déclaré avoir démarré une enquête interne et collaborer avec les autorités compétentes pour comprendre l’ampleur des dégâts et renforcer la sécurité de ses systèmes.

Malgré cette cyberattaque, Orange assure qu’aucun impact opérationnel n’est à déplorer pour le moment et s’engage à fournir des mises à jour régulières sur la gestion de cette crise. En France, SFR et Free ont pour leur part été victimes de hackers l’année dernière. Alors que les intrusions se multiplient, cet épisode rappelle l’importance cruciale de la cybersécurité pour les entreprises et la nécessité de mettre en place des systèmes de détection et de prévention performants afin de limiter les risques.

Source : BFMTV

