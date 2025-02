Elon Musk propose de racheter ChatGPT pour 97 milliards, son patron l’envoie paître et offre de lui prendre X pour 10 fois moins

Sam Altman, président de ChatGPT, rejette complètement l’idée d’Elon Musk de prendre le contrôle d’Open AI.

97.4 milliards d’euros pour ChatGPT. L’offre spectaculaire d’Elon Musk pour racheter OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, alimente les débats alors que Paris accueille un sommet sur l’intelligence artificielle sous l’égide d’Emmanuel Macron. Révélée par le Wall Street Journal le 10 février, cette proposition pourrait redessiner l’avenir du secteur. Sam Altman, patron d’OpenAI et rival assumé de Musk, a sèchement rejeté l’offre sur X en lançant une pique cinglante : « Non merci, mais nous voulons bien racheter Twitter pour 9,74 milliards si vous voulez. » Une allusion à la perte de valeur du réseau social depuis son acquisition par Musk en 2022 pour 54 milliards de dollars. Ce dernier n’a pas tardé à répliquer en traitant Altman d’« escroc », illustrant une rivalité de longue date entre les deux entrepreneurs.

Ancien cofondateur d’OpenAI, Elon Musk s’en était éloigné après l’échec d’une tentative de fusion avec Tesla, dénonçant depuis un virage trop commercial de l’entreprise. Il affirme vouloir rétablir OpenAI dans son rôle initial de structure open source axée sur la sécurité, une déclaration qui suscite le scepticisme de nombreux observateurs. Christie Pitts, experte en investissements technologiques interrogée par la BBC, rappelle que Musk dirige lui-même une société concurrente, xAI, dont l’objectif est ouvertement lucratif. Sam Altman, lui, pointe du doigt l’ambition du milliardaire conservateur de contrôler ChatGPT à des fins similaires.

Le refus d’Altman n’enterre pas pour autant les ambitions de Musk, qui pourrait contourner l’obstacle en rachetant progressivement des parts d’OpenAI. Bien que l’entreprise soit enregistrée comme organisation à but non lucratif, sa structure permet l’entrée de nouveaux acteurs puissants, un scénario que Numerama juge plausible au regard des précédents coups financiers de Musk. Pour contrer cette éventualité, OpenAI devra s’appuyer sur le soutien de ses investisseurs, notamment Microsoft. Mais face aux près de 100 milliards de dollars mis sur la table par le patron de Tesla et SpaceX, la tentation pourrait être grande.

