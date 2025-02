Le saviez-vous : Free permet à ses abonnés d’accéder aux contenus stockés sur leur Freebox depuis n’importe où grâce à 4 solutions

Avec ces différentes possibilités, vous pouvez accéder à vos fichiers stockés sur votre Freebox en toute simplicité, où que vous soyez. Que vous optiez pour l’application mobile, un accès via Freebox OS ou un VPN, à vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux !

Que vous soyez en déplacement professionnel, chez des amis ou en vacances, il peut être nécessaire à un moment donné d’accéder aux fichiers enregistrés sur le disque dur de votre Freebox Server. Pour vous simplifier la tâche, Free propose plusieurs solutions pratiques et sécurisées, adaptées aussi bien aux ordinateurs qu’aux appareils mobiles.

L’application Freebox Files : accédez à vos fichiers en toute simplicité

Disponible sur iOS et Android, l’application Freebox Files facilite l’accès et la gestion de votre stockage à distance. Une fois configurée, elle permet de naviguer dans l’arborescence des fichiers de votre disque dur Freebox (ou d’un périphérique USB connecté) et de gérer tout type de documents :consultation et ouverture des fichiers, décompression d’archives, création et organisation de dossiers, sauvegarde automatique de vos photos, lancement de téléchargements, ou encore partage de fichiers avec vos proches pour une durée déterminée.

Compatibilité avec les Freebox :

Révolution : disque interne + 2 ports USB

: disque interne + 2 ports USB Mini 4K : 2 ports USB

: 2 ports USB Pop : 1 port USB

: 1 port USB Delta : jusqu’à 4 disques SATA + 1 port USB

: jusqu’à 4 disques SATA + 1 port USB Ultra : 1 disque NVMe PCIe 3 ou inférieur + 1 port USB ou dock

À noter : les enregistrements Oqee ne sont pas accessibles depuis Freebox Files, sauf pour les programmes stockés sur le player Révolution ou Delta.

Créer un accès distant à Freebox OS via un nom de domaine

Depuis un ordinateur, vous pouvez configurer un accès distant à Freebox OS via un nom de domaine personnalisé. Voici comment faire :

Connectez-vous à Freebox OS et accédez aux paramètres avancés. Rendez-vous dans “Nom de domaine” et créez un nouveau sous-domaine. Activez l’option TLS pour un accès sécurisé (HTTPS). Dans “Gestion des accès”, activez la connexion distante et l’authentification par mot de passe.

Désormais, il vous suffira d’entrer https://votrenomdedomaine.freeboxos.fr dans votre navigateur pour accéder à vos fichiers.

Accès par l’adresse IP

Autre solution : utiliser l’adresse IP publique de votre Freebox.

Rendez-vous dans “Mode avancé” > “Gestion des accès” sur Freebox OS. Activez l’authentification par mot de passe. Notez votre adresse IP et, si besoin, configurez un port d’accès personnalisé.

Ensuite, pour vous connecter :

Ouvrez un navigateur et entrez votre adresse IP.

Saisissez votre identifiant et mot de passe Freebox OS.

Cliquez sur “Explorateur de fichiers” pour accéder à vos contenus.

Utiliser un serveur VPN

Enfin, il est possible de se connecter à distance à votre réseau local via un serveur VPN intégré à la Freebox. Deux protocoles sont disponibles : WireGuard et IPsec IKEv2. Depuis 2021, WireGuard est supporté et peut être activé facilement. Un tutoriel réalisé par la communauté Freebox est disponible pour vous guider pas à pas. Une nouvelle mise à jour de Freebox Connect sur Android permet désormais de configurer votre serveur VPN Freebox pour vous connecter à votre Freebox depuis n’importe où dans le monde.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox