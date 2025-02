Chronopost annonce avoir été victime d’une cyberattaque, les données de nombreux utilisateurs dans la nature

Le service de livraison de colis prévient ses utilisateurs d’une fuite de données importante, la CNIL a été notifiée.

Les fuites de données continuent en ce début d’année 2025 et cette fois, c’est Chronopost qui est touché. Comme le rapporte le hacker éthique SaxX, le service de livraison envoie actuellement un mail à ses utilisateurs pour les prévenir d’une mise en danger de leurs données personnelles.

Dans ce courriel, l’entreprise explique avoir été victime le 29 janvier dernier “d’un incident ayant conduit à vol d’une partie de vos données personnelles”. L’incident en question ne serait pas lité à un rançongiciel et aurait “été maîtrisé dès sa prise de connaissance et est désormais clos”, affirme-t-elle.

Cependant, la CNIL a été notifiée dans les délais impartis et une enquête a été ouverte. Elle a ainsi permis de déterminer que les données volées concernées sont : nom, prénom, et “dans certains cas”, le numéro de téléphone, l’adresse postale et la signature des utilisateurs. Chronopost affirme par ailleurs avoir renforcé ses systèmes, mais invite tout de même ses utilisateurs à être extrêmement prudents face à une sollicitation suspecte, qui pourrait être des spams ou des tentatives de hameçonnage.

