Avez-vous craqué pour la Freebox Pop ? Les Freenautes sont mitigés

La nouvelle Freebox Pop n’a pas forcément convaincu les Freenautes, avec une majorité estimant que le nouveau bébé de Free n’est pas intéressant.

La nouvelle box de l’opérateur de Xavier Niel ne fait pas l’unanimité pour les lecteurs. Nous vous avions posé la question peu de temps après son lancement, alliez-vous craquer pour la dernière offre de Free ? Place à vos réponses.

Sur un ensemble de 6.321 réponses, le résultat est plutôt mitigé. 62% de nos lecteurs indiquent ne pas être intéressés par la Freebox Pop. Dans les commentaires, vous indiquiez plusieurs raisons pour ce choix, parmi lesquels les frais de migration jugés trop élevés (bien que dorénavant offerts pour les abonnés Freebox mini 4K). Plusieurs internautes jugeaient également l’offre Delta + Pop plus intéressante, avec un écart tarifaire trop réduit.

Cependant, 38% des Freenautes veulent passer à la nouvelle offre, avec notamment 25% d’abonnés Freebox Révolution qui veulent migrer et 7% de nouveaux abonnés qui devraient débarquer chez Free grâce à la Pop. Comptez également 4% de migrations depuis la Freebox mini 4K, 2% depuis la Freebox Crystal et 1% d’abonnés Freebox One veulent passer à la nouvelle Freebox.

Si nos lecteurs n’ont pas été convaincus en majorité, le nouveau bébé de Free a tout de même bénéficié d’un bon démarrage. En effet, Xavier Niel a annoncé que la Freebox Pop avait déjà engrangé au moins 50 000 nouveaux abonnés en moins de deux semaines.