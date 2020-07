CES 2021 : annulé, le salon de la tech sera remplacé par un événement virtuel

Le CES 2021 n’aura pas lieu à Las Vegas cette année, le salon se déroulera en ligne à cause du COVID-19.

Le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas est le rendez-vous annuel incontournable des amoureux d’électronique et de technologie. Cependant, à cause de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement, le salon à été annulé et laisse place à un événement en ligne, afin de respecter les règles de distanciation sociale et d’éviter la propagation du virus.

Responsable de l’organisation de l’événement, la Consumer Technology Association (CTA) a déclaré : « Étant donné les inquiétudes mondiales croissantes sur la propagation de la Covid-19, il n’est pas possible de rassembler, de façon sûre, des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas début janvier 2021 pour se rencontrer et faire des affaires en personne ».

D’ordinaire, le CES permet chaque année aux grandes marques de la tech, de présenter leurs nouveaux produits et innovations technologiques. Le mois dernier, la CTA prévoyait d’ailleurs un événement physique cependant, depuis l’augmentation des cas de contamination aux Etats-Unis, le projet est devenu irréalisable.

Ainsi, les participants du CES 2021 pourront visionner cette « expérience entièrement numérique » où qu’ils soient. Les professionnels auront une plateforme dédiée afin de présenter leurs nouveaux produits. Des réunions interactives ainsi que des conférences en ligne sont également au programme.

Pour rappel, le CES avait accueilli l’année dernière quelques 175 000 visiteurs et comptait plus de 4 500 entreprises.

Source : 20minutes