Free enrichit son bouquet TV avec 2 nouvelles chaînes françaises gratuites

Après une chaîne cinéma hier, Free ajoute une chaîne thématisée sur l’écologie et une chaîne locale dans son bouquet TV.

Hier, Free frappait fort avec le lancement d’une nouvelle chaîne cinéma, “Oqee Ciné la chaîne”, proposée gratuitement sur le canal 38 de Freebox TV.

Deux autres chaînes françaises viennent également enrichir le bouquet TV de Free, toutes deux incluses dans le bouquet basique et donc accessibles gratuitement :

Fusion TV (canal 931) – Une chaîne à vocation écologique et sociétale, diffusant des documentaires, des courts-métrages et des programmes dédiés aux enjeux de la transition écologique et énergétique. Elle propose également des informations et de la musique.

ILTV (canal 915) – Cette chaîne locale propose une programmation axée sur l’actualité, la culture et la vie locale de l’agglomération d’Hénin-Carvin. Parmi ses émissions phares, on retrouve “Agglo & Vous”, un magazine d’information sur les initiatives locales, “Au cœur de l’agglo”, qui met en avant les acteurs du territoire, et “Faites du Sport”, consacré aux événements sportifs régionaux. La chaîne diffuse également des reportages sur le patrimoine, des débats citoyens et des émissions culturelles.

Pour profiter de ces nouvelles chaînes, un redémarrage du Player de votre Freebox peut être nécessaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox