Orange lance son premier forfait mobile 5G+, mais uniquement pour les entreprises

Orange renforce son offre mobile avec la 5G+ pour les entreprises.

Le 6 février, Orange inaugure une nouvelle offre mobile 5G+ destinée aux professionnels, PME et grandes entreprises. Cette évolution du réseau 5G s’accompagne de fonctionnalités inédites visant à améliorer la connectivité et la sécurité des communications mobiles.

Grâce au réseau 5G d’Orange, le plus étendu en France sur la bande 3,5 GHz, les clients BtoB devraient ainsi bénéficier d’une expérience voix et données optimisée. La technologie VoNR (Voice over New Radio) garantit une connexion data maintenue en 5G lors des appels, tandis que le chiffrement renforcé des données SIM assure une protection accrue. Par ailleurs, la réduction de la latence améliore la réactivité du réseau, et le network-slicing permet d’adapter le réseau mobile aux usages spécifiques des entreprises, optimisant ainsi l’expérience des utilisateurs.

Cette offre a été conçue pour répondre aux exigences des professionnels, qu’il s’agisse de petites ou grandes structures. Grâce à une bande passante dédiée Premium, elle garantit une qualité de service différenciée, maintenant des débits élevés même en période de forte affluence sur le réseau mobile. Baptisée “Performance série spéciale 5G+”, cette nouvelle formule inclut un forfait data de 350 Go utilisable en France métropolitaine ainsi que des appels et SMS/MMS illimités vers et depuis la métropole. Sans engagement, elle est proposée au tarif de 79€ HT par mois.

Les avancées de la 5G+ se traduisent par des bénéfices concrets pour les professionnels dans divers contextes, selon l’opérateur historique. En télétravail, elle garantit des visioconférences en haute définition, y compris dans des lieux très fréquentés, grâce à une connexion stable et une faible latence. Pour les équipes sur le terrain, elle assure un accès fiable aux outils numériques et aux données en temps réel. Enfin, lors d’événements, elle facilite la gestion des services de billetterie et de paiement en offrant une connexion fluide et continue.

Après avoir commercialisé des offres de réseaux privés exploitant la technologie 5G stand-alone, Orange franchit une nouvelle étape en mettant à disposition des entreprises une solution basée sur son cœur de réseau mobile de dernière génération. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’opérateur d’accompagner la transformation numérique des professionnels avec des services toujours plus performants et sécurisés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox