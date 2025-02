5G : Orange commence l’année sur les chapeaux de roues avec plus de nouveaux sites déployés que Free Mobile, SFR et Bouygues réunis

Lors du mois de janvier, l’opérateur historique a déployé 486 sites 5G dont 317 sur la bande 3,5 GHz.

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) actualise son observatoire mensuel des déploiements des réseaux mobiles ainsi que Cartoradio.fr, plateforme cartographique qui répertorie l’ensemble des sites radioélectriques autorisés sur le territoire français. Ainsi, lors du mois de janvier, 41 750 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs de téléphonie mobile. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 12 sites n’hébergent que de la 5G.

Au classement général, c’est à dire toutes fréquences confondues, Free Mobile conserve assez largement la tête avec 20 786 sites équipés de la 5G grâce à l’apport de la bande 700 MHz, devant Bouygues Telecom et ses 15 648 supports. L’opérateur suit grâce à l’utilisation de la fréquence 2100 MHz. Derrière SFR compte 14 175 sites et opte quasiment pour la même stratégie alors qu’Orange et ses 12 206 supports ferme la marche en privilégiant le déploiement de la bande coeur 3,5 GHz.

Lors du mois de janvier, l’opérateur historique a d’ailleurs appuyé sur l’accélérateur en déployant 486 nouveaux sites au total dont 317 sur la bande 3,5 GHz. Il faut également noter qu’Orange déploie aussi la 5G sur la bande 700 MHz et 2100 MHz dans une moindre mesure. A y regarder de plus près, l’ex-France Telecom a plus déployé de sites que tous ses rivaux réunis.

Derrière, Bouygues Telecom a rendu techniquement opérationnels 168 sites 5G durant la période dont seulement 60 sur la bande 3,5 GHz. Après avoir rempli in extremis fin décembre son objectif 2024 de 8000 sites 3,5 GHz, Free Mobile commence plutôt bien l’année avec 179 nouveaux supports 3,5 GHz alors qu’SFR en a déployé 94.

Sur cette bande, les opérateurs ont pris l’engagement de compter 10 500 sites d’ici fin 2025. Pour l’heure, Orange est le seul à avoir d’ores et déjà rempli cet objectif avec 11 647 sites. SFR (9 542) et Bouygues Telecom (9 037) s’en rapprochent alors que Free Mobile (8 238) devra une nouvelle fois cravacher cette année.

