Free lance une nouvelle mise à jour d’Oqee sur la Freebox Pop et Ultra, mais aussi sur d’autres supports

Oqee bénéfice d’une nouvelle mise à jour sur de nombreux supports pour intégrer Shadowz à sa rubrique VOD.

En plus des players Freebox Révolution et Devialet, diverses versions d’Oqee profitent d’une nouvelle version logicielle dans le but de pouvoir proposer Shadowz, la plateforme de screaming récemment distribuée par Free.

C’est notamment le cas sur le player Pop et sur Android TV, avec une nouvelle version numérotée 2.19.3 (291), mais aussi sur mobile avec une version 2.18.2 sur Android et 2.19 sur iOS. Shadowz est également intégré à la version navigateur, sur Oqee.tv.

Les release notes n’indiquent aucune modifications supplémentaires, si ce n’est des vagues améliorations et correctifs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox