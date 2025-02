Abonnés Freebox : découvrez Shadowz, la nouvelle plateforme de SVOD disponible chez Free à essayer gratuitement

Depuis aujourd’hui, une référence des films d’horreur est disponible sur les Freebox.

Il est depuis aujourd’hui possible d’accéder à Shadowz depuis votre Freebox, si elle a bien été mise à jour. Il s’agit de la première plateforme de streaming entièrement dédiée aux films d’horreur, thrillers et fantastiques, offrant un catalogue riche et varié qui ravira tous les amateurs du genre.

On y retrouve des classiques incontournables comme Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper ou Re-Animator de Stuart Gordon, mais aussi des pépites plus récentes comme Terrifier et sa suite, qui ont marqué le cinéma horrifique indépendant. Les amateurs de frissons psychologiques pourront se plonger dans Goodnight Mommy ou Saint Maud, tandis que les fans de gore extrême apprécieront des œuvres choc comme The Sadness. Shadowz ne se limite pas aux longs-métrages et propose aussi des documentaires sur l’horreur, tels que In Search of Darkness, ainsi que des interviews et des courts-métrages pour une immersion totale dans le cinéma de genre.

Vous pouvez y accéder directement depuis la section VOD d’Oqee ou dans la section “vidéo à la demande” de votre Freebox Révolution ou Freebox Delta Devialet.

Un avantage vraiment non négligeable est que vous n’avez pas à vous abonner pour avoir droit à un aperçu du catalogue proposé. En cliquant dessus, vous pouvez ainsi naviguer sur l’interface très simplement. Cette dernière est très minimaliste, il s’agit avant tout de lignes éditorialisées par type de contenus, thématiques… On peut noter que la première ligne concerne les dernières arrivées sur la plateforme et qu’une autre ligne est dédiée aux contenus qui quitteront bientôt le service, pour vous assurer que vous ne les louperez pas.

La plateforme disposant de certains contenus en exclusivité, une catégorie leur est dédiée, pour que vous trouviez plus rapidement les films et programmes que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Comme de coutume, si vous cliquez sur un programme en particulier, vous pourrez accéder à un bref synopsis et lancer le programme. C’est alors qu’il vous sera proposé de vous abonner en profitant de la semaine offerte. Le tarif de la plateforme s’élevant ensuite à 4.99/mois.

Verdict : une variété à vous faire crier…

… De joie ! En tout cas, si vous êtes un fan de cinéma de genre horrifique, Shadowz est clairement un must-have, avec ses exclusivités mais aussi ses classiques, qui vous promettent de bonnes soirées horreur en perspective. Le tarif est assez raisonnable considérant l’ampleur du catalogue, d’autant que ce dernier est réalimenté assez fréquemment. SI vous hésitiez, la semaine d’essai sans engagement pourra peut être vous convaincre d’au moins laisser une chance à Shadowz.

