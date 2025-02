Les nouveaux Samsung Galaxy S25 sont désormais disponibles directement chez Free Mobile, avec un très bon plan à saisir rapidement

Même si les précommandes sont finies, vous pouvez bénéficier d’un modèle de la gamme Galaxy S25 avec le double de stockage pour le même prix pendant encore quelques jours.

Samsung a présenté sa nouvelle série de smartphones Galaxy S25, incluant les modèles S25, S25 Plus et S25 Ultra, lors d’une annonce officielle le 22 janvier 2025. Après une période de précommande, les smartphones sont désormais disponibles directement chez tous les opérateurs, y compris Free Mobile. Et vous pouvez encore bénéficier d’une belle réduction sur le stockage, puisque l’opération “deux fois plus de stockage pour le même prix” dure jusqu’au 6 février. Il faudra faire vite pour en bénéficier.

Le Samsung Galaxy S25 revient donc à 899€ dans sa version 256 Go et 128 Go, le choix sera donc vite fait. La version 512 Go est affichée à 959 euros. Pour le modèle Samsung Galaxy S25+, deux versions sont proposées, 256 Go et 512 Go, là encore le second est au prix du premier, soit 1169€. Idem pour le Samsung Galaxy S25 Ultra dont le prix est affiché à 1469€. Free annonce également 100 € de bonus en plus de la valeur de reprise pour la reprise de votre ancien appareil et l’achat ou la location avec option d’achat d’un Samsung Galaxy S25, S25+ ou S25 Ultra. La encore, cette solution est disponible jusqu’au 6 février prochain. Comme pour chaque smartphone commercialisé dans sa boutique, Free Mobile permet d’opter pour sa solution de location avec option d’achat Free Flex qui permet d’étaler le paiement sur 24 mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox