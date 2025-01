Plus rapide que Free Mobile, Iliad lance sa toute première application mobile en Italie pour ses 11,5 millions d’abonnés

L’univers d’Iliad est désormais à portée de main en Italie. L’opérateur lance sa première application d’espace abonné pour ses clients mobile.

Si les abonnés de Free Mobile ont dû attendre plus de 12 ans avant de bénéficier d’une application officielle de gestion de compte, ceux d’Iliad en Italie n’auront patienté que 6 ans et demi. Fort de ses 11,44 millions de clients mobile séduits depuis son lancement en mai 2018, l’opérateur annonce ce 30 janvier 2025 le lancement de son application officielle. Disponible sur iOS, Android et Huawei Store, celle-ci, baptisée sobrement “Iliad”, est conçue pour offrir aux utilisateurs d’iliad “une expérience claire, simple et intuitive pour gérer leurs SIM et leurs offres mobiles”.

L’application Iliad permet de :

Gérer une ou plusieurs cartes SIM du même utilisateur dans l’application , en personnalisant les profils individuels en fonction des besoins.

Visualiser les dépenses et gérer la consommation ( données, appels et SMS)

Recharger toutes les cartes SIM actives en quelques clics.

Activer les options pour naviguer à l’étranger lorsque vous voyagez.

Gérer facilement les modifications d’offre directement dans l’application .

