Contrôlez vos applications à la voix grâce à Alexa for Apps

Alexa, l’assistant vocal d’Amazon ne cesse d’évoluer et de faire preuve d’innovations.

La ou la concurrence fait rage, Alexa redouble d’efforts pour se démarquer de Siri et Google Assistant. Malgré une enquête mené par l’Europe sur de probables pratiques anticoncurrentielles mise en place pas les assistants vocaux, Amazon ne se démonte pas et vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité intégrée à Alexa.

Son nom est Alexa for Apps et cette fonctionnalité va permettre d’interagir directement avec les applications Android ou iOS grâce à la voix. Concrètement Alexa for Apps va vous permettre d’utiliser vos applications comme Twitter ou TikTok, et même Uber uniquement avec le son de votre voix. Par exemple, recherchez des hashtags sur Twitter, suivez avec précision le trajet de votre chauffeur sans ouvrir l’application ou lancez un enregistrement TikTok en un rien de temps grâce à la commande vocale.

Pour le moment Alexa for Apps est en phase de test, et uniquement les développeurs y ont accès en avant-première. Mais pas d’inquiétude tout laisse à penser que la fonctionnalité va être déployé pour le grand public avec de nombreuses applications compatibles.

Voici une vidéo qui vous donnera un aperçu d’Alexa for Apps, ici sur l’application Tik Tok.

