A l’occasion des soldes Bouygues Telecom dégaine une offre 100Go pour 13,99€ par mois même au bout d’un an

En pleine période de solde, Bouygues Telecom propose trois forfaits avec un prix qui ne change pas même après un an et sans engagement.

Début juillet, Bouygues Telecom proposait trois forfaits séries spéciales avec des enveloppes data allant de 60 Go à 80 Go et 100 Go. Pour les soldes, l’opérateur de Martin Bouygues a légèrement modifié ses offres B&You.

Le plus gros avantage intervient sur le forfait 100 Go, proposé à 16,99 avant les soldes, il apparaît désormais au prix de 13,99€ par mois. Bien évidemment les appels/SMS/MMS sont illimités et 10 Go de data sont utilisables en Europe et DOM. Avec le petit plus : trois mois d’abonnement offert à Spotify Premium sont toujours inclus dans l’offre.

Du côté du forfait 60 Go quasiment rien ne change, il est toujours proposé à 12,99€ par mois avec appels/SMS/MMS illimité avec trois mois d’abonnement Spotify Premium offert. À noter que l’enveloppe data en roamingà diminué passant de 10 Go utilisables en Europe et DOM à 8 Go.

Pour finir, Bouygues Telecom propose aussi un petit forfait incluant 100 Mo de data pour 4,99€ par mois. Ce forfait propose les appels/SMS/MMS illimité avec data utilisables en Europe et DOM. Les trois mois d’abonnement à Spotify Premium ne sont pas proposés.

L’ensemble de ces offres sont disponibles jusqu’au 29 juillet prochain. A noter que pour chaque commande, il faudra compter 10€ supplémentaires pour la carte SIM.