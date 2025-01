Altice (SFR) tente une nouvelle offre pour réduire sa dette

Une offre qui ressemble à un va-tout pour le groupe de Patrick Drahi, plus proche des demandes des créanciers.

Altice France a adressé une nouvelle offre à ses créanciers dans l’espoir de restructurer sa dette colossale, qui dépasse les 24 milliards d’euros. Le groupe de Patrick Drahi, engagé depuis plusieurs mois dans un bras de fer avec ses porteurs de dette, tente une nouvelle approche pour sceller un accord. Cette proposition, transmise mardi, inclut un paiement immédiat en numéraire de 2,6 milliards d’euros aux créanciers dits sécurisés, ceux bénéficiant de garanties sur les actifs de l’opérateur. En échange, Altice espère réduire sa dette à 14,2 milliards d’euros, contre 20 milliards actuellement.

Pour inciter les créanciers à accepter cette offre, Altice propose de leur céder jusqu’à 30 % du capital de l’entreprise, une mesure qui obligerait Patrick Drahi à partager une partie du pouvoir. La dette réinstallée serait assortie d’un taux d’intérêt fixé à 7 %, une concession notable dans ces négociations tendues.

Cette proposition survient après un échec en novembre, lors d’un round de négociations où les deux parties n’avaient pas trouvé de terrain d’entente. À l’époque, Patrick Drahi proposait déjà un paiement immédiat de 2,6 milliards d’euros, mais réclamait une réduction de la dette encore plus importante, à 13,7 milliards, avec un taux d’intérêt moyen de 6,5 % et un report des échéances à 2029 et 2031. En contrepartie, les créanciers auraient pu obtenir jusqu’à 18 % du capital d’Altice France.

Avec cette nouvelle offre, Altice semble vouloir se rapprocher des attentes des créanciers tout en exploitant les divisions possibles au sein de leur comité. Selon un banquier proche du dossier, cette stratégie vise à avancer dans les négociations en jouant sur la fragmentation des intérêts des créanciers. Ces derniers, toutefois, réfutent toute dissension et soulignent que leurs positions restent parfaitement alignées.

Alors que les discussions s’intensifient, les regards se tournent désormais vers les créanciers. La balle est désormais dans leur camp, et un accord pourrait marquer un tournant décisif pour Altice dans sa quête de stabilisation financière.

Source : Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox