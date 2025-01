L’Arcep dévoile sa nouvelle stratégie « Ambition 2030 » avec 9 objectifs

À la faveur des mutations de la vie économique, des technologies et d’un développement accéléré des usages numériques, le régulateur des télécoms veut plus que tout veiller à doter le pays des infrastructures numériques pour les décennies à venir et de s’assurer qu’Internet reste un espace de libertés.

Le régulateur des télécoms a présenté ce 21 janvier sa nouvelle stratégie baptisée « Ambition 2030 ». Cette initiative vise à adapter la régulation des télécommunications aux profondes transformations technologiques et sociétales, tout en préservant l’équité d’accès et la qualité des services numériques : “les infrastructures d’accès à internet fixe et mobile, au cloud, à des services d’IA et de partage de données doivent être accessibles partout, pour tous et pour longtemps”.

Depuis près de trente ans, l’Arcep joue un rôle central dans la régulation des réseaux de communication en France. Face aux mutations économiques et technologiques rapides, l’autorité estime aujourd’hui opportun de réviser ses priorités pour s’assurer que chaque Français puisse bénéficier d’une connectivité de qualité et d’un accès universel aux services numériques.

« Partout » : L’objectif de l’Arcep est de garantir que les services de télécommunications soient accessibles dans toutes les régions de France. Cela inclut la finalisation du déploiement de la fibre optique et l’évolution vers des réseaux mobiles de nouvelle génération, tout en assurant une transition en douceur pour la fermeture des anciens réseaux comme le cuivre, la 2G et la 3G.

« Pour tous » : L’Arcep s’engage à favoriser une concurrence loyale et équitable sur les marchés des télécoms et du cloud. Elle veille à ce que l’accès à Internet reste un espace de libertés, en défendant la neutralité du net et en étendant ce principe à l’ensemble de la chaîne numérique, incluant les plateformes, les smartphones et les services d’intelligence artificielle.

« Pour longtemps » : L’Arcep s’inscrit dans une démarche de développement durable en veillant à la résilience et à la soutenabilité des infrastructures numériques. Elle participera aux discussions sur la trajectoire écologique du secteur, afin de concilier innovation technologique et respect des engagements climatiques.

Neuf objectifs stratégiques et trois modes d’action

Pour répondre à ces enjeux, l’Arcep a défini neuf objectifs stratégiques, s’articulant autour de trois axes majeurs : assurer la qualité et la résilience des réseaux, soutenir l’émergence de nouveaux acteurs dans le domaine du cloud et des services numériques, et promouvoir un numérique respectueux de l’environnement.

Voici les objectifs présentés avec des points : • Finaliser la transition vers le très haut débit pour tous

• Garantir la connectivité des entreprises et dynamiser la concurrence

• Assurer la qualité et la pérennité des infrastructures télécoms et apporter de l’expertise pour leur résilience

• Améliorer et partager la connaissance des impacts environnementaux du numérique

• Agir pour réduire les impacts environnementaux du numérique

• Favoriser le développement de l’économie par la donnée et l’innovation

• Favoriser une plus grande liberté de choix de services cloud

• Œuvrer à l’ouverture des marchés numériques et des systèmes d’IA

• Favoriser la modernisation de la distribution de la presse et valoriser la place du marchand En parallèle, le rôle clé de l’Arcep, comme régulateur technico-économique, a été conforté avec de nouvelles missions confiées par le législateur : veiller sur le secteur de la distribution de la presse, faciliter l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché du cloud, développer l’innovation grâce au partage de données et prendre en compte l’impact environnemental du numérique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox