Ligue 1 : DAZN voudrait renégocier son contrat face à ses chiffres d’abonnements insuffisants, la LFP a un plan B

Et si DAZN cherchait à revoir sa copie ? Si la LFP est confiante et pense qu’il s’agit d’une posture, elle se prépare cependant à tout.

Après six mois de diffusion de la Ligue 1, DAZN affiche un bilan décevant. La plateforme, qui a acquis huit des neuf matchs hebdomadaires du championnat, peine à atteindre ses objectifs. Malgré des promotions et une baisse des prix, elle ne comptabilisait qu’environ 400 000 abonnés en novembre dernier, un chiffre bien en deçà des attentes. Face à cette situation, la direction de DAZN a exprimé son mécontentement auprès de la Ligue de football professionnel (LFP) et a tenté d’améliorer son offre éditoriale avec des initiatives comme le magazine Le Mag Live et le multiplex MultiZone. Cependant, le piratage reste un problème majeur, freinant la progression du nombre d’abonnés payants.

Selon des sources proches de DAZN, 90 % du potentiel d’abonnés aurait déjà été exploité, rendant improbable l’objectif de 1,5 million d’abonnés nécessaire pour garantir la viabilité du contrat actuel de 400 millions d’euros annuels. Cette situation compromet le retour sur investissement, poussant DAZN à envisager une renégociation de ses engagements financiers avec la LFP, ou à activer une clause de sortie prévue pour décembre 2025. De leur côté, la LFP et BeIN Sports, également concernés par cette renégociation potentielle, surveillent de près l’évolution du dossier.

Dans ce contexte incertain, la LFP pourrait raviver l’idée de créer sa propre plateforme pour diffuser la Ligue 1, une option écartée lors des discussions de juillet dernier, mais toujours considérée comme une alternative à long terme. Toutefois, cette éventualité pose la question cruciale de la viabilité économique, alors que les finances des clubs français demeurent fragiles, avec près de 200 millions de recettes perdues par an imputés au piratage. Une nouvelle stratégie serait donc essentielle pour garantir un avenir stable au football professionnel français.

Source : RMC Sports

