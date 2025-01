IPTV et streaming illégal : les clubs de foot perdent plus de 200 millions d’euros chaque année

Le streaming illégal, en forte hausse cette saison, impacte lourdement le football français avec des pertes annuelles estimées à 200 millions d’euros, selon France Info. Alimenté par l’augmentation des prix des diffuseurs comme DAZN et des appels au boycott, ce phénomène touche aussi bien les diffuseurs que les clubs, fragilisant leur modèle économique. A titre d’exemple, lors du dernier Paris-Marseille, plus de 55 % des téléspectateurs ont eu recours à des solutions illégales, un chiffre qui décourage les abonnés et les amateurs occasionnels de matchs.

Malgré les efforts de l’Arcom et des diffuseurs pour bloquer les sites pirates, ces derniers se multiplient rapidement, rendant la lutte complexe. DAZN tente d’ailleurs de rattraper le coup en multipliant des offres promotionnelles et en baissant le prix de son abonnement. Ce contexte, combiné à des revenus limités des droits TV, pèse sur les finances des clubs, représentant jusqu’à 30 % des recettes manquées pour certains, comme Le Havre. Cette situation accentue la vulnérabilité économique du football français face à la concurrence internationale.