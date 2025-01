Canal+ annonce un incident sur le réseau Free, myCanal est temporairement inaccessible

Si vous tentez d’accéder à myCanal depuis votre connexion Freebox, vous pouvez rencontrer des problèmes.

L’assistance Canal+ prévient les abonnés Free qu’ils peuvent avoir du mal à accéder à ses services via myCanal. Aucun détail n’est cependant fourni concernant la source de cette incident.

“Nous vous informons que vous pouvez rencontrer des difficultés pour accéder à myCanal si vous passez via un réseau Free. Nos équipes sont mobilisées à la résolution du souci dans les + brefs délais. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée” annonce ainsi l’assistance sur X. Univers Freebox mettra à jour l’article lorsque Canal communiquera sur la résolution du problème, mais ce dernier dure depuis au moins 1h30 à l’heure où nous écrivons ces lignes.



Pour rappel, myCanal est inclus pour les abonnés Freebox Ultra, TV by Canal et Famille by Canal, ainsi que tous les abonnés aux offres Canal+.

