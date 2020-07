Les migrations vers l’offre Freebox Delta avec Player Pop sont désormais ouvertes

Pour les abonnés Freebox séduits par la nouvelle offre Delta+ Player Pop, il est désormais possible de migrer.

C’est fait. Après avoir proposé la semaine dernière dans un courriel à certains abonnés Freebox la possibilité de migrer sans frais jusqu’au 31 juillet vers sa formule Freebox Delta + player Pop à la place de l’enceinte Free-Devialet, Free ouvre désormais à tous les migrations vers cette nouvelle offre. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans son espace abonné, dans la rubrique “mon abonnement” puis de cliquer sur “renouveler ma Freebox pour une Freebox Delta avec player Pop”. Les abonnés Freebox Delta S peuvent quant à eux souscrire à l’option TV avec le Player Pop.

Pour rappel, en marge du lancement de sa Freebox Pop, Free a revu son offre Freebox Delta en proposant notamment la possibilité d’opter pour son nouveau player compact sous Android TV. Les abonnés en migration ne profiteront donc pas de l’année de promotion, leur abonnement sera directement facturé 49,99€/mois (Netflix et Amazon Prime inclus, TV by Canal et Cafeyn).