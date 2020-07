Free annonce la possibilité de migrer gratuitement vers la Freebox Delta avec le Player Pop pour certains abonnés

L’opérateur de Xavier Niel envoie un mail à certains abonnés Freebox Révolution pour leur proposer de migrer vers sa nouvelle offre Freebox Delta, avec le player Pop à la place de l’enceinte Free-Devialet

Une nouvelle offre haut de gamme alléchante. En marge du lancement de sa Freebox Pop, Free a également revu son offre Freebox Delta en proposant notamment la possibilité d’opter pour son nouveau player compact sous Android TV au lieu d’acheter l’enceinte connectée Free-Devialet.

Dans un mail, l’opérateur indique aux abonnés Freebox Révolution la possibilité de passer à cette nouvelle offre. Pour les remercier de leur fidélité et jusqu’au 31 juillet, ces abonnés bénéficient même des frais de migrations et d’envois offert. Ils basculeront ainsi directement sur l’offre Freebox Delta et player Pop à 49.99€/mois.

Ici le mail en question :

Merci à dom-dom