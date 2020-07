Xavier Niel, douzième fortune de France en 2020 derrière Patrick Drahi

Pour la 25è année consécutive, le magazine Challenges publie son classement des 500 fortunes de France. Xavier Niel remonte la pente après être sorti du Top 15 l’année dernière.

Le papa de Free a eu une bonne année 2019. Dans son classement annuel, Challenges indique ainsi que Xavier Niel possède une fortune s’élevant à 9 milliards d’euros, contre 5,9 milliards en 2019. Il s’approche ainsi à nouveau du Top 10, qu’il avait quitté en 2018 et se place à la douzième place.

En montant au capital de son groupe Iliad (passant de 53% à 75%), Xavier Niel a eu le nez fin puisque le cours du groupe a grimpé de 45% depuis janvier. A quoi s’ajoutent des participations télécoms à l’étranger (Eir en Irlande, Monaco Telecom etc…), mais aussi à l’immobilier de luxe et l’investissement dans des start-up avec sa holding privée Kima. Touche à tout, le patron de Free est également actionnaire du Monde, mais a renforcé son influence dans les médias durant 2019, notamment chez Nice-Matin et La Provence et plus récemment avec France-Antilles, qu’il a racheté en début d’année.

Son concurrent, Patrick Drahi, quant à lui s’est hissé à la neuvième place du classement, avec une fortune de 12.5 milliards d’euros. Propriétaire d’Altice, sa fortune a bondi de 40% en un an. Il a récemment acquis une maison d’enchères pour 3.7 milliards de dollars. Récemment, le groupe du magnat des télécoms s’est séparé du journal Libération et a réduit fortement les effectifs de NextRadioTV (qui compte BFM et RMC).