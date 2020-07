La Freebox Pop, une box premium à un prix milieu de gamme ? Pour Xavier Niel, c’est la stratégie

Deux fois plus rapide que les box même haut de gamme d’Orange, SFR et Bouygues Telecom, la Freebox Pop n’en n’est pas plus onéreuse, bien au contraire. C’est la marque de fabrique de Free depuis ses débuts, confie Xavier Niel.

Lancée le 7 juillet dernier, la Freebox Pop ne passe pas inaperçue. Le nouveau bébé de Free est ” un super rapport qualité-Free” s’amuse à ce propos Xavier Niel dans une interview accordée à Univers Freebox en marge de son lancement. Annoncé comme une box intermédiaire, à un prix bon marché, la Freebox Pop surpasse les box des autres opérateurs en termes de puissance. Côté débits il n’y a pas photo, avec 5 Gbits/s partagés en download (2,5 Gbits/s sur un port) et 700 Mbits/s en upload, la Freebox V8 est beaucoup plus rapide que les box milieu de gamme de la concurrence comme l’offre Bbox Must de Bouygues Telecom (1 Gbit/s en débit descendant et 400 montant), ou Livebox fibre d’Orange ( 400 Mbits/s dans les deux cas). Ajouté à cela un répéteur WiFi inclus à contrario de ses rivales, plus de chaînes incluses, le tout pour un prix similaire (29,99€/mois pendant un an puis 39,99€), en atteste notre récent comparatif.

Force est de constater que la Freebox Pop se place aujourd’hui sur le marché des box derrière sa grande soeur, la Delta et ses 8 Gbits/s. Cette nouvelle génération de Freebox, ronde et miniaturisée offre “un débit descendant partagé deux fois supérieur à celui des box les plus rapides du marché”, se targue d’ailleurs l’opérateur. Alors peut-on dire que la Freebox Pop est une box haut de gamme à un prix milieu de gamme ? Pour Xavier Niel, « c’est toujours ce que l’on a fait, si vous vous souvenez dès le 29,99€ en 2002, la box que l’on sort est incroyablement plus haut de gamme que le reste du marché, en étant incroyablement moins chère, c’est ce qui fait notre adn, c’est de se dire comment on est capable d’offrir ça, avec un bon deal pour un super prix ». En lançant cette nouvelle box armée pour séduire un public de masse, Free espère ainsi renouveler le succès de la Freebox Révolution lancée en 2010, laquelle “cartonne toujours”, assure son créateur.