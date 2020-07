Choc des box : comparatif de la Freebox Pop face à ses concurrentes

Que vaut la Freebox Pop par rapport à la concurrence ? Univers Freebox vous propose un comparatif avec les box des autres opérateurs sur le même segment tarifaire.

Ce face à face entre la Freebox Pop et ses concurrentes chez Orange, Bouygues Telecom et SFR se base sur les tarifs hors promotions. Il compare les tarifs avant la première année et après, les durées d’engagement, les débits en réception et émission, les bouquets TV, les services vidéo en option, les parties téléphonie et les accessoires. Il indique également les éventuels avantages en tant qu’abonné à l’offre.

Freebox Pop Livebox Bbox Must SFR Fibre Power PRIX Prix la 1ère année 29,99 € 22,99 € 21,99 € 25 € Prix dès la 2e année 39,99 € 36,99 € (xDSL) ou 41,99 € (fibre 33,99 € (xDSL) ou 36,99 € (fibre) 45 € Engagement Non 12 mois 12 mois 12 mois INTERNET Disponibilité en fibre / xDSL Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui Oui / Non Débit maximal descendant (download) 5 Gbit/s 400 Mbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s Débit maximal montant (upload) 700 Mbit/s 400 Mbit/s 400 Mbit/s 500 Mbit/s Wi-Fi Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Répéteur Wi-Fi Inclus Non Option Non TÉLÉVISION Chaînes TV Plus de 220 chaînes Jusqu’à 160 chaînes Plus de 180 chaînes 200 chaînes Autres services vidéo Ligue 1 Uber Eats (inclus) Netflix (option) Prime Vidéo (option) TV by Canal (option) Netflix (option) Ciné Séries (option) Netflix (option) Disney+ (option) Netflix (option) Pack RMC Sport (option) Multi-TV Option à 4,99 € par mois Activation à 10 €, puis 9 € par mois Option à 7,99 € par mois Option à 3 € par mois Compatibilité 4K pour le décodeur Oui Oui Oui Oui TÉLÉPHONIE Vers les fixes Vers fixes de plus de 110 destinations Vers fixes de plus de 100 destinations + 10 heures / mois vers les fixes d’Algérie Vers les fixes de plus de 110 destinations Vers les fixes de plus de 100 destinations Vers les mobiles Vers les mobiles de France Métropolitaine, DOM et certaines destinations (Cambodge, Canada, Chine et États-Unis) Non Vers les mobiles en France Vers les mobiles de Métropolitaine et DOM AVANTAGES Avantage abonné Forfait 4G+ illimité à 9,99 euros (limité à 1 forfait) Cinéday : le mardi, 1 place de cinéma offerte pour 1 place achetée 6 mois offerts à Spotify Premium et Avantage Box + Mobile (forfait mobile à prix réduit) X

Comme on peut le voir, la Freebox Pop a quelques atouts non négligeables tels que les 5 Gbit/s partagés en fibre optique, l’absence de d’engagement, le répéteur Wi-Fi Pop inclus ou encore l’accès au forfait mobile illimité à 9,99 euros par mois. Sans oublier l’accès tous les matchs de la Ligue 1 Uber Eats sous la forme d’extraits en quasi-direct, pour les amateurs de foot.