Abonnés Freebox Delta : les profils utilisateurs arrivent sur Amazon Prime Video

Ce n’est pas trop tôt. Le service de SVOD d’Amazon permet désormais de créer des profils pour ne plus mélanger les visionnages de chacun.

La firme de Jeff Bezos a annoncé le déploiement progressif de cette nouvelle fonctionnalité, implémentée chez son concurrent Netflix depuis plusieurs années déjà. Vous pourrez ainsi créer et gérer vos profils depuis votre navigateur ou depuis l’application mobile disponible sur iOS et Android.

Depuis votre navigateur, vous recevrez une petite alerte lors de votre première connexion depuis sa mise à jour, comme ceci.

En cliquant sur cet onglet, il vous sera alors proposé de créer un second profil pour votre frère, soeur, compagne ou enfant. Juste à côté des habituels paramètres.

Vous basculez alors sur l’onglet listant tous vos profils utilisateurs, l’un est déjà dédié aux enfants avec une limitation aux contenus interdits autorisés pour les moins de 12 ans. Cliquez sur le bouton “+” pour en créer un.

Vous pouvez même instaurer directement un contrôle parental à votre profil. Il est possible d’en créer 6 différents (dont votre premier profil, instauré par défaut). Pas encore de personnalisation de l’icône cependant, uniquement une différence de couleur. Nul doute que la fonctionnalité arrivera plus tard. Le déploiement est progressif, mais ces manipulations sont également possibles depuis votre application mobile. Selon nos observations, la manipulation n’est pas encore possible sur l’interface du player Freebox Delta.

L’abonnement Amazon Prime est inclus dans votre offre Freebox Delta et vous donne également accès à des services comme Prime Reading, Prime Music ou Twitch Prime ainsi qu’à la livraison rapide sur la plateforme de e-commerce. L’application pour le service SVOD Prime Video est quant à elle disponible sur la Freebox One et sur la toute récente Freebox Pop.