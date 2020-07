Le répéteur Wi-Fi Pop désossé pour en connaître les rouages

Un Freenaute n’a pas résisté à l’envie de démonter le nouveau répéteur de Free.

L’impatience et la curiosité ont eu raison de cet abonné Freebox. A peine son répéteur Wi-Fi reçu, Cyril s’est attelé à le démonter pour voir les composants se cachant sous le design simple de Free. Il a partagé ses trouvailles sur le groupe facebook Freebox Delta.

Un démontage couche par couche

On découvre ainsi que le répéteur utilise une puce Amlogic A113D, un processeur Quad-core plutôt polyvalent qui est également utilisé pour la gestion du son sur d’autres appareils.Il est également équipé de trois antennes filaires, permettant notamment l’utilisation de plusieurs bandes-fréquences pour le Wi-Fi. On note également la présence d’un radiateur imposant, prenant plus de la moitié de la box et qui donc refroidit passivement les composants comme le processeur par exemple.

On note également la présence d’une barrette de 4Go de RAM DDR4 (dernière norme du moment) avec une fréquence assez standard : 2666 MHz . Une quantité assez impressionnante de mémoire vive pour un appareil réseau, après plusieurs recherches nous n’avons pas trouvé de répéteur Wi-Fi avec autant de RAM, même en Wi-Fi 6.

On note également que la partie réseau (qui gère le signal et le convertit) est séparée de la carte principale, qui gère l’utilisation du réseau plus global (chiffrement, gestion d’utilisateurs etc). De quoi permettre de changer facilement le matériel en cas d’implémentation d’une nouvelle technologie, comme le Wi-Fi 6E par exemple.

A noter cependant que, si la curiosité du Freenaute est toute naturelle, il est fortement déconseillé de démonter les matériels de l’opérateur lorsqu’il sont inclus dans une offre. Si vous êtes propriétaire des équipements achetés sur la boutique Free par exemple, pas de problème. Mais dans le cadre de la commande via l’espace abonné, vous devez restituer le répéteur si vous résiliez. Si le matériel n’est pas rendu en parfait état, vous pouvez être facturé pour ce dernier à hauteur de 80€.

Quelques autres photos pour les techophiles :