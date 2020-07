Freebox Pop : Même si Free a développé sa propre interface TV, découvrez comment accéder à Android TV et son store d’applications

Une Freebox où cohabitent OQee et Android TV

La Freebox Pop apportant tellement de nouveautés concernant l’interface TV, qu’on en oublierai presque qu’elle tourne sous Android TV 9. Il est d’ailleurs probable que certains abonnés ne s’en rendent jamais compte puisque lorsqu’on allume son Player Pop, on arrive directement sur l’interface OQee développée par Free. Et sur cette dernière il n’y a pas de liens pour accéder à Android TV. Pour ce faire, il faut utiliser la télécommande en appuyant sur la touche “maison”. Le principal intérêt est de pouvoir accéder à Google Play et ses milliers d’applications.

Arthur, un des développeur de l’interface TV nous explique le rôle complémentaire d’OQee et d’Android TV

Pour ne rater aucune de nos vidéos vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox