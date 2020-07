Xiaomi dévoile sa clé android TV à petit prix : le Mi TV Stick

Xiaomi vient d’annoncer officiellement la Xiaomi Mi TV Stick, une clé HDMI compact dotée d’Android TV à petit prix.

De nombreuses rumeurs couraient depuis plusieurs jours sur son prix et son design et c’est désormais une réalité. La marque chinoise a dévoilé officiellement sa clé HDMI et ses caractéristiques principales.

Petit mais puissant. Voici les mensurations de la Mi TV Stick 92,4 x 30,2 x 15,2 mm pour 28,5 grammes ce qui en fait un objet totalement compact à l’image du Fire TV Stick d’Amazon. L’appareil de Xiaomi permettra de visionner des contenus en 1080p avec un son Dolby Audio et DTS.

Sa télécommande avec un design très épurée, vous permettra d’accéder en un rien de temps à Netflix ou Amazon Prime Video grâce aux boutons dédiés. La commande vocale sera aussi disponible via le bouton Google Assistant présent sur le haut de la télécommande.

Côté prix, le Mi TV Stick sera commercialisé au prix de 39,99 € sur le site de Xiaomi et sera disponible à partir du 20 juillet prochain.

Source : Frandroid