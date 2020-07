Orange propose en exclusivité avec Montblanc la première montre connectée avec la technologie eSIM

Sortie en avant première chez Orange le 16 juillet, la montre cellulaire Montblanc Summit 2+ embarque une technologie développée en exclusivité par Orange : eSIM sur Wear OS.

Le savoir faire de Montblanc allié à la maîtrise technologique d’Orange est Google a permis de créer une nouvelle montre intelligente : la Montblanc Summit 2+, première montre à embarquer la technologie eSIM fonctionnant avec Wear OS de Google et les smartphones Android.

Cette montre inclut également l’option Multi-SIM Appels et Internet lui permettant d’utiliser le même numéro de téléphone que le smartphone. À noter que cette option vous coûtera 10 € de frais d’activation et sera facturé 5€/mois ou si c’est votre première souscription, les frais d’activation ainsi que les 3 premiers mois d’abonnements sont offerts. Cette option est réservé a tous les clients Orange ou Sosh disposant d’un forfait appels illimités et incluant un volume internet mobile avec débit réduit au-delà.

Autonome, cet accessoire sera totalement fonctionnel même sans être à proximité du smartphone. Appels, échange de SMS, réception de notification ainsi que le suivi de votre activité quotidienne sera disponible via la montre puisqu’elle dispose d’un grand nombre de fonctions fitness comme le suivi de l’activité, les calories brûlées, la distance parcourue ou encore la fréquence cardiaque. Un GPS est également équipé sur l’appareil, une batterie de 440 mAh. Côté puissance de traitement la Summit 2+ intègre la plateforme Qualcomm Snapdragond Wear 3100.

« Après avoir été le premier opérateur en France à proposer l’eSIM sur les montres cellulaires, je suis fier d’annoncer qu’Orange est le premier opérateur mondial à proposer la connectivité mobile sur la montre Montblanc Summit 2+. Grâce à ce partenariat avec Montblanc et Google, nos clients peuvent bénéficier d’une nouvelle gamme de montre connectée, qui allie le savoir-faire et le design de la haute horlogerie suisse, l’expérience Wear OS by Google et le meilleur de la connectivité Orange » précise Michel Jumeau le directeur exécutif adjoint d’Orange France dans le communiqué.