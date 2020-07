Est-ce que l’interface OQee fonctionne sur la Freebox Mini 4K ? On a testé !

OQee c’est OK ou pas sur la Freebox Mini 4K ?

A l’occasion de la nouvelle mise à jour de la Freebox Mini 4K ce jeudi, nous avons diffusé une capture de la page d’accueil TV pour montrer l’arrivée de Prime Vidéo. Et vous avez été nombreux à vous interroger sur la présence de la vignette OQee, parmi les applications installées sur la Freebox Mini 4K de la rédaction d’Univers Freebox.

Pour répondre aux interrogations, nous avons donc bien fait un test, pour savoir s’il était possible de disposer d’OQee et donc de l’interface TV de la Freebox Pop sur la Freebox Mini 4K. Nous avons ainsi extrait l’apk d’OQee du Player de la Freebox Pop puis l’avons installé sur la Mini 4K. Lorsqu’on lance l’application, il y a bien la petite animation de démarrage d’OQee, mais ça s’arrête là, on se retrouve ensuite bloqué sur un écran noir. Nous avons réalisé également la même test sur un téléviseur Android TV, et le résultat est le même. Il n’est donc pas possible d’utiliser OQee en dehors de la Freebox Pop, en tous cas pour le moment.