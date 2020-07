Découvrez les autres rubriques de l’interface TV Freebox Pop : Replay, Mosaïque, Guide TV et App

Suite de la découverte la nouvelle interface TV de la Freebox Pop avec Arthur, un des développeurs de Free qui a travaillé sur ce projet. OQee propose un menu horizontal pour accéder aux différentes rubriques disponible. Nous vous avons déjà présenté la page d’accueil, nommée “pour vous”, qui vous donne accès aux contenus en fonction de vos goûts et aussi de façon éditorialisée, la rubrique enregistrements, et la nouvelle rubrique de VOD unifiée. Nous vous proposons de découvrir maintenant les autres rubriques de ce menu, qui ont toutes été entièrement repensées et qui ne ressemblent parfois plus du tout à ce que l’on trouve sur les autres Freebox : Replay, Mosaïque, guide TV et app

