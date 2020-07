Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter, “c’est quoi un frais mobile ?”

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Bienvenu chez les incompris du numérique ! Un “frais mobile”, c’est tout simplement Free Mobile, certains n’ont pas tout compris, ils n’ont pas Free.

Entendu aujourd’hui au supermarché Leclerc de ma campagne : C’est quoi votre ordi ? Un “Apleu”. Un “Macbocque” je crois” Ah oui ok. On m’a dit qu’il me fallait aussi un “Frais mobile”, c’est quoi un “Frais mobile” ? (Free mobile)#4èmedimension #fracturenumérique pic.twitter.com/Zie5mamWMU Cyrillex âš-️ (@Cyrille078) July 16, 2020

Un nouveau compte parodique de la Freebox Pop s’en donne à coeur joie !

Non je suis sous KaiOS. Mais bien sà »r idiot sous Android TV ! Freebox POP (Compte Parodique) (@FreeboxPOP) July 17, 2020

Certains appellent Vice TV quand ils sont ivres, d’autres innovent. Pas sûre de poser toutefois la bonne question et surtout de s’en souvenir !

appeler son ex bourré ? démodé, vu et revu, dangereux appeler son opérateur bouygues telecom bourré ? novateur, sans danger, zeloche (@sdzeli) July 12, 2020

La Freebox Pop arrivent chez les abonnés ! Malheureusement pour ce freenaute, il manque un patin…

La question du jour : Vous avez deux heures !