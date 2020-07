Découvrez la création de profils et d’avatars sur l’interface TV de la Freebox Pop

Créez votre propre profil afin que la Freebox POP vous propose des contenus adaptés à vos goût

Suite et fin de notre balade au travers d’OQee, l’interface TV de la Freebox Pop, en compagnie d’Arthur, un des développeurs Free qui est à l’origine de sa conception. A l’image de ce qui existe sur d’autres services audiovisuels cette nouvelle Freebox Pop propose la création de profils, pour chaque membre du foyer, qui permettent en particulier de choisir l’age (et donc d’avoir accès aux seuls contenus autorisés) ou encore entre le mode clair ou sombre. Chaque profil dispose de son propre espace “enregistrements”, où seuls ses programmes enregistrés seront disponibles et se voit également recommander des contenus liés à ses goût et habitudes.

Pour chaque profil créé, il sera proposé de de concevoir un avatar personnalisé. Vous pouvez ainsi créer un visage qui vous ressemble, avec les couleurs qui vous plaisent. Pour passer d’un profil à l’autre, rien de plus simple, tous sont accessibles en permanence en haut à droite dans l’interface OQee, il suffit de cliquer dessus pour passer de l’un à l’autre, sans qu’aucun code ne soit demandé.

