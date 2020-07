Nouveau wifi boosté sur les Freebox : découvrez un test comparatif qui montre la nette augmentation des débits

Suite à la mise à jour des Freebox, le wifi a nettement été amélioré sur les anciennes générations de Freebox. Un premier test poussé montre cette évolution.

Ce lundi, Free a lancé une mise à jour des Freebox Révolution, Mini 4K et One qui permet d’améliorer très fortement le Wifi. Selon Xavier Niel ” le débit sera presque doublé, et la portée augmentée de 60 à 70%”. Pour réaliser cette prouesse, Free a créé une équipe de développeurs uniquement chargée d’améliorer le Wifi de ses Freebox.

Un premier comparatif vient d’être réalisé par la chaîne YouTube Avis Express que montre que le débit et le temps de téléchargement ont été nettement améliorés. Les tests ont été réalisés avec l’ancien firmware de la Freebox Révolution Vs le nouveau firmware 2.4.0. Ils ont été réalisés sur les bandes 2,4GHz et 5Ghz que propose la Freebox. Pour une meilleure comparaison, le test inclut les performances d’un routeur TP-Link ainsi qu’un routeur Wifi 6 de chez Xiaomi. Et les résultats sont sans appel puisque, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le temps téléchargement a été divisé par deux environ.

Pour bénéficier de ce nouvelle mise à jour, il suffit de redémarrer le Server de votre Freebox. A noter toutefois que l’amélioration du wifi peut être différente suivant les abonnés.